Президент Лукашенко подписал указ о борьбе с беспилотниками

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Запускать в запретных зонах дроны стало еще более рискованно для их владельцев. 5 июня президент Беларуси подписал указ «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Документ позволяет военным, милиционерам и работникам военизированной охраны применять физическую силу, спецсредства, оружие и спецтехнику в отношении дронов, которые совершают полет в запретных зонах. Указ разрешает принуждать к посадке такие беспилотники, повреждать их или уничтожать.

Напомним, запретные зоны находятся вдоль государственной границы Беларуси (за исключением границы с Россией), в районах расположения аэропортов, воинских частей и других объектов, в том числе - БелАЭС. Полеты в запрещенных зонах возможны только по специальному разрешению.

Также в указе прописано освобождение должностных лиц от обязанности по возмещению вреда собственникам уничтоженных или поврежденных дронов, совершавших несанкционированный полет.

Кстати, ранее Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает использование квадрокоптеров во время Европейских игр >