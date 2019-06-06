2019-06-06T09:32:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Жара наступает: в выходные в Беларуси - до +32!

При этом будет сухо - осадки ожидаются лишь местами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жара наступает: в выходные в Беларуси - до +32!Жара наступает: в выходные в Беларуси - до +32!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Первый летний месяц продолжит удивлять погодой. Оказалось, что жара, которую Беларусь переживает сейчас, - только начало. Уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют до +32 градусов, а на следующей неделе зной будет только нарастать - до +33!

Правда, в большей степени это касается юго-востока страны - жарче всего будет в Гомельской области. Чуть прохладнее должно быть в Могилевской области - 29-30 градусов. В остальных регионах Беларуси полегче, даже в южном Бресте в выходные всего +25-27, а на следующей неделе +30. Такая же погода ожидается в Гродненской области. В Витебской области синоптики передают 28-29 градусов жары в выходные и на следующей неделе, такую же температуру воздуха прогнозируют в Минске.

При этом будет сухо - осадки ожидаются лишь временами в некоторых районах. Поэтому запреты на посещения лесов, судя по всему, не будут снимать из-за засушливой погоды.

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