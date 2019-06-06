2019-06-06T09:39:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двух мужчин засыпало землей в Смолевичском районе

Пострадавшие оказались под грунтом на глубине около двух с половиной метров
Павел МИЦКЕВИЧ
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Двух мужчин засыпало землей в Смолевичском районеДвух мужчин засыпало землей в Смолевичском районеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Несчастный случай произошел накануне в Смолевичском районе: в деревне Заречье под землей оказались двое мужчин. Их засыпало грунтом при проведении земляных работ: мужчины копали траншею для водопроводной сети, в этот момент и произошло обрушение грунта.

Пострадавшие оказались засыпаны землей на глубине около 2,5 метров. Об этом очевидцы сообщили местным спасателям. Прибывшие работники МЧС извлекли мужчин из-под грунта. К счастью, пострадавшие остались живы, но с травмами различной степени тяжести их доставили в районную больницу, сообщает областное управление УМЧС.

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