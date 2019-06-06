Подросток утонул в реке в Рогачеве

Парень пошел в воду в не предназначенном для купания месте

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Трагедия произошла в Рогачеве вечером в среду - здесь утонул 15-летний парень. Подросток вместе с приятелями проводил время на берегу реки Друть и решил искупаться.

- Парень пошел в воду в не предназначенном для купания месте. Когда он начал тонуть, очевидцы позвонили в экстренные службы, но спасти подростка уже не удалось. Тело парня достали водолазы спасательной станции, - рассказал ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

В Беларуси с начала года утонули уже более 90 человек, из них - свыше десяти детей.