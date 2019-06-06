«Обещал жениться». Жительница Вилейки перечислила брачному аферисту почти тысячу долларов

Изменить размер текста: A A

Белоруску обольстил иностранец, выманил у нее деньги, а затем исчез. Женщина из Вилейки поддалась обаянию неизвестного, который написал ей в «Одноклассники». На ломаном русском мужчина признавался в любви, рассказывал, что он из США, а сейчас работает военным врачом в Азии. Потенциальный жених писал якобы из Сирии.

Переписка длилась около двух месяцев и продолжалась уже в WhatsApp. В итоге собеседник попросил у белоруски денег - мол, надо вернуться в Штаты, чтобы оформить пенсию, а денег сейчас нет. Женщина поверила и перечислила 965 долларов на счет иностранца, который обещал вернуть долг, когда приедет к даме, чтобы жениться. Но когда «жених» попросил перевести ему еще почти две тысячи евро, у женщины возникли сомнения, и она обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, правоохранители пытаются установить личность брачного афериста, сообщает МВД.