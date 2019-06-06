2019-06-06T11:13:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обещал жениться». Жительница Вилейки перечислила брачному аферисту почти тысячу долларов

Когда «жених» попросил перевести ему еще почти две тысячи евро, у женщины возникли сомнения
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Жительница Вилейки перечислила брачному аферисту почти тысячу долларовЖительница Вилейки перечислила брачному аферисту почти тысячу долларовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Белоруску обольстил иностранец, выманил у нее деньги, а затем исчез. Женщина из Вилейки поддалась обаянию неизвестного, который написал ей в «Одноклассники». На ломаном русском мужчина признавался в любви, рассказывал, что он из США, а сейчас работает военным врачом в Азии. Потенциальный жених писал якобы из Сирии.

Переписка длилась около двух месяцев и продолжалась уже в WhatsApp. В итоге собеседник попросил у белоруски денег - мол, надо вернуться в Штаты, чтобы оформить пенсию, а денег сейчас нет. Женщина поверила и перечислила 965 долларов на счет иностранца, который обещал вернуть долг, когда приедет к даме, чтобы жениться. Но когда «жених» попросил перевести ему еще почти две тысячи евро, у женщины возникли сомнения, и она обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, правоохранители пытаются установить личность брачного афериста, сообщает МВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Подросток утонул в реке в Рогачеве
Двух мужчин засыпало землей в Смолевичском районе
Жара наступает: в выходные в Беларуси - до +32!
Президент Лукашенко подписал указ о борьбе с беспилотниками
В Каменце пьяные парни угнали авто по инструкции из интернет-ролика
В Гродненском районе почти 100 коров пустили под нож из-за халатности зоотехника
Спустя два года на М6 открыли «жабий» переход через трассу
Раскрыта схема ввоза в Беларусь нелегалов: замешаны работники БЖД
Из-за жары в Беларуси снова запрещают заходить в лес
Последствия стихии в Минске: поваленные деревья, бездонные лужи и неработающие светофоры
Всемирный банк: до 2021 года белорусская экономика будет демонстрировать умеренный рост
Первый летний дождь буквально заливает некоторые районы Минска и засыпает градом [фото]
Водителям разрешат не возить с собой бумажную страховку
В Рогачевском районе шестилетний ребенок отравился бензином
СК о страшном убийстве в Барановичах: «Ранил себя, чтобы скрыть факт убийства жены»
Лукашенко Кучме на встрече в Минске: Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак
В квартире в Барановичах обнаружили молодую убитую женщину и ее раненого мужа
В Бобруйске зарезали 19-летнего парня
В Пинске пропал подросток
Дом правительства Беларуси увидят в Барселоне
В Гродно задержали самую крупную за последние пять лет партию насвая
Беларусь подпишет меморандум о сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина
Билеты на II Европейские игры уже купили 130 тысяч человек