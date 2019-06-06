«Белнефтехим» ответил, почему нельзя снижать цены на топливо

На среднюю зарплату можно купить около 644 литров бензина - почти в два раза больше, чем в соседней Украине, заявили в концерне

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Концерн «Белнефтехим» ответил на массовые электронные обращения граждан по вопросу цен на топливо. Некоторые предлагали снизить цены на заправках до уровня начала прошлого года. И вот что на это ответили в концерне.

- Розничные цены определяют верхнюю границу стоимости топлива. Сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно, - заявили в «Белнефтехиме».

Там еще раз подчеркнули, что себестоимость моторного топлива в Беларуси зависит от цены нефти на мировом рынке и курса национальной валюты. Учитывается также уровень цен на топливо в соседних странах, а еще - некоторые социальные факторы.

- На среднюю зарплату по стране можно купить около 644 литров бензина АИ-92, что почти в два раза больше, чем в соседней Украине, - отметили в концерне.

В «Белнефтехиме» предположили, что если продавать топливо по более низкой цене, это плохо отразится на экономике республики. Будет меньше поступлений в бюджет и снизится возможность обслуживать дорогое оборудование нефтеперерабатывающих заводов. А это может привести к банкротству предприятий.