2019-06-06T13:26:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видео: В минский гипермаркет забежала лошадь

Посетители ТЦ испугались и спрятались от нежданного гостя
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В минский гипермаркет забежала лошадь. Фото: скриншот видео t.me/nexta_liteВ минский гипермаркет забежала лошадь. Фото: скриншот видео t.me/nexta_lite
Изменить размер текста:

Утром 6 июня в торговый центр ProStore в Минске ворвалась лошадь, сообщают очевидцы. Судя по опубликованному видео, посетители гипермаркета испугались и спрятались от нежданного гостя. Лошадь, видно, не простая, а породистая - для верховой езды.

- Люди начали в панике разбегаться, но животное зацепилось за дверь и застряло, - говорится в сообщении канала t.me/nexta_lite.

Официальной информации об инциденте пока нет.

В минский гипермаркет забежала лошадь.ВИДЕО: telegram.org/NEXTA Lite

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24