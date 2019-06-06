КП Беларусь
Видео: В минский гипермаркет забежала лошадь
Посетители ТЦ испугались и спрятались от нежданного гостя
В минский гипермаркет забежала лошадь. Фото: скриншот видео t.me/nexta_lite
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Утром 6 июня в торговый центр ProStore в Минске ворвалась лошадь, сообщают очевидцы. Судя по опубликованному видео, посетители гипермаркета испугались и спрятались от нежданного гостя. Лошадь, видно, не простая, а породистая - для верховой езды.
- Люди начали в панике разбегаться, но животное зацепилось за дверь и застряло, - говорится в сообщении канала t.me/nexta_lite.
Официальной информации об инциденте пока нет.
В минский гипермаркет забежала лошадь.ВИДЕО: telegram.org/NEXTA Lite