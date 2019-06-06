2019-06-06T13:28:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Васильковое мороженое вернулось на прилавки без «Жыве Беларусь!»

В «разговорнике» остались другие фразы по-английски и по-белорусски
Павел МИЦКЕВИЧ
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Васильковое мороженое вернулось на прилавки без «Жыве Беларусь!»Васильковое мороженое вернулось на прилавки без «Жыве Беларусь!»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Тренд нынешнего лета - васильковое мороженое от гомельской фабрики Ingman - снова в продаже, однако упаковка претерпела маленькое изменение. Из шуточного «разговорника», который предлагают создатели «валошкавага» мороженого иностранцам, исчезла фраза «Жыве Беларусь!» - по слухам, именно из-за этого продукт пропадал из продажи.

На днях в холодильниках магазинов снова появился «Белы Полюс» с васильком и семенами льна в стаканчике из ржи. А в «разговорнике» остались фразы по-английски и по-белорусски о том, как найти лучшую картошку для драников, как добраться до «Комаровки», где сделать селфи с зубрами, просьба подвезти на Европейские игры.

Васильковое мороженое вернулось на прилавки без «Жыве Беларусь!» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Васильковое мороженое вернулось на прилавки без «Жыве Беларусь!»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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