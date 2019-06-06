Мэрия призвала минчан помочь в поливке цветов и деревьев
Власти белорусской столицы призвали минчан поливать зеленые насаждения и цветы в своих дворах. С той же просьбой мэрия обращается к работникам предприятий - не дать засохнуть насаждениям на своих территориях. Напомним, последнюю неделю в стране установилась жаркая и засушливая погода. Зной продолжится в выходные и на следующей неделе.
Чтобы спасти зелень от гибели в засуху коммунальные службы Минска работают сейчас в усиленном режиме. Работы ведутся с утра до вечера, отмечают в пресс-службе Мингорисполкома.
Там рассказали, как надо правильно поливать растения в жару: молодые кустарники - минимум через день, возрастные - хотя бы раз в неделю. На каждое растение для одного полива должно использоваться 10 л воды - одно большое ведро. А для полива дерева единовременно требуется 4-5 ведер воды. Делать это нужно минимум раз в 2-3 дня. Если почва вокруг насаждения плотная, перед поливом ее надо подрыхлить.
Хвойным растениям требуется дополнительно проводить дождевание крон утром и вечером. А цветы поливать надо ежедневно - желательно до 10 утра или после 16 часов.
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