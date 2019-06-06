В Лунинце под колеса авто попала 5-летняя девочка - она в реанимации

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Вечером в среду на ул. Машерова в частном секторе в Лунинце был совершен наезд на 5-летнюю девочку. Она внезапно выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Ребенка сбил «Фольксваген Пассат», за рулем был 60-летний водитель, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. Малышка-пешеход, к счастью, выжила, но была госпитализирована в реанимацию.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером в среду в Бресте. На проспекте Республики столкнулись автомобили, в результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка «Пежо Боксер», которая госпитализирована в травматологическое отделение.