Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро - через полгода

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Совет Евросоюза принял изменения в Визовый кодекс - консульский сбор за шенген возрастет с 60 до 80 евро. Зато новые правила должны облегчить и ускорить прохождение визовых процедур. Например, заявление на получение визы разрешат подавать не за три, а за шесть месяцев до даты поездки, однако не позднее чем за 15 дней до въезда в ЕС. А у тех, кто часто выезжает в страны Евросоюза, появится больше шансов на получение 5-летней визы.

Размер визового сбора повышается для того, чтобы члены ЕС могли лучше покрывать расходы на оформление виз, однако цена не должна отпугивать путешественников, цитирует сообщение Совета Евросоюза БелаПАН.

Время оформить визы по старой цене еще есть - изменения в кодекс должны вступить в силу через полгода после официального опубликования.

Напомним, в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Переговоры на эту тему пока продолжаются.