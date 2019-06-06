Витеблянка 20 лет незаконно получала две пенсии

Изменить размер текста: A A

Жительница Витебска около 20 лет незаконно получала две пенсии - из собесов двух городов. Сумма незаконных выплат составила свыше 32 тысяч рублей. Однако факт мошенничества в итоге выявили сотрудники ОБЭП Первомайского РОВД областного центра.

Женщина вышла на пенсию по выслуге лет еще в 1995 году. В то время она жила в Слониме Гродненской области и при выходе на пенсию за положенными выплатами обратилась в местное управление социальной защиты. А через четыре года пенсионерка переехала на постоянное место жительства в Витебск, где тоже написала заявление на выплату пенсии. В этом случае она указала в документах, что другие выплаты не получает. В областном центре ей тоже начислили пенсию, и так с 1999 года мошенница получала выплаты из двух источников.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за мошенничество, - сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Теперь бабушке уже 75 лет. Где она работала до выхода на пенсию и на что конкретно она потратила «лишние» деньги, пока не сообщается.