Буря, ливни, град: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Жара сохранится в выходные и на следующей неделе

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О неблагоприятных погодных явлениях, которые принесла в Беларусь жара, предупредили 6 июня синоптики. Во второй половине дня в четверг, ориентировочно до 22 часов, в юго-западных и центральных районах страны ожидаются грозы, которые местами будут сопровождать сильные ливни. А еще - шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В некоторых районах республики вместе с ливнями ожидается град.

По прогнозам Белгидромета, буря уже надвигается на Минск. В период с 17 до 22 часов местами по городу ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Напомним, Минск уже плавал буквально вчера >

Отдельное штормовое гидрологическое оповещение о начавшемся опасном явлении касается Витебска: здесь, на реке Западная Двина уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Как уже сообщала KP.BY, жара сохранится в выходные и на следующей неделе >