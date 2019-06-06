2019-06-06T18:27:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный сельчанин набросился с топором на «колхозную» Chevrolet Niva

Сказал, что машина ему не понравилась
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина изрубил машину топором без видимых причин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мужчина изрубил машину топором без видимых причин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Обычно злоумышленникам нравятся машины: они их угоняют, продают, разбирают на запчасти, но никак не «истязают». Однако в Мозырском районе, произошла криминальная история совершенно другого толка.

На днях в деревне Слобода, пострадал автомобиль «Шевроле Нива» агронома местной МТФ, принадлежащей хозяйству «Слободское имени Владмира Ленина», сообщают в УВД Гомельского облисполкома.

Машине агронома изрядно досталось от пьяного сельчанина. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Машине агронома изрядно досталось от пьяного сельчанина. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

На машину с топором набросился безработный 43-летний местный житель. Сельчанин был в изрядном подпитии, а машина, видимо, мозолила ему глаза. Так или иначе злоумышленник нанес несколько ударов по стеклам, багажнику, левой двери, крыше, отрубил зеркало бокового вида.

– Как сказали очевидцы, каких-то очевидных причин для такого агрессивного поведения мужчины не было. С агрономом сельчанин ранее не конфликтовал. Директор сельхозпредприятия обратился с заявлением в милицию, – уточнили в пресс-службе.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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