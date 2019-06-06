2019-06-06T19:10:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Законопроект об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси практически согласован

Ранее сообщалось, что закон коснется 6,5 тысячи человек
Надежда БУТОВИЧ
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Амнистия коснется родителей-одиночек, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалидов, чернобыльцев-ликвидаторов, беременных женщин, а также впервые севших за решетку.Амнистия коснется родителей-одиночек, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалидов, чернобыльцев-ликвидаторов, беременных женщин, а также впервые севших за решетку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В госорганах проходит согласование проекта закона об амнистии, которую готовят ко дню 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает belta.by со слов Игоря Шуневича, главы МВД.

В целом же работа над законом полностью завершена и остается только согласование, которое также подходит к финальному этапу.

– В случае, если будут какие-либо изменения, их внесут после согласительного совещания, – пояснил глава силового ведомства.

Уточняется, что по актуальной информации со стороны Министерства внутренних дел не вносилось в проект закона каких-то изменений. Возможно, после изучения законопроекта заинтересованными органами будут высказаны все-таки мнения о целесообразности принятия закона об амнистии.

– Если же не будет замечаний, то документ примут в нынешней редакции, – подытожил Шуневич.

Напомним, ранее стало известно, что по амнистии к 75-летию освобождения Беларуси на свободу выйдет около 2 тысяч человек, а всего закон может коснуться около 6,5 тысячи заключенных. Выйти на свободу смогут: родители-одиночки, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалиды, чернобыльцы-ликвидаторы, беременные женщины, а также лица, впервые совершившие преступления. А вот коррупционеры и осужденные по особо тяжким статьям, в том числе убийствам, на амнистию могут не рассчитывать.

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