2019-06-06T19:52:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Гомеле: пострадал двухлетний ребенок

Водитель не уступил дорогу женщине за рулем
Надежда БУТОВИЧ
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Малыш был в автокресле, поэтому удалось избежать серьезных травм. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Малыш был в автокресле, поэтому удалось избежать серьезных травм. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Авария произошла на автотрассе «Гомель – Хутор» в среду, 5 июня, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Утром около 10.00 часов со стороны улицы Хмельницкого в сторону улицы Зайцева ехал «Форд Фиеста», за рулем которого был 36-летний водитель. В этом момент прямо проезжала на «Шевроле Авео» 33-летняя автоледи. Мужчина поворачивал налево и должен был уступить дорогу женщине, у которой в данной ситуации было преимущество на трассе, но он проигнорировал это. В итоге машины столкнулись на приличной скорости и пострадал 2-летний малыш, который был в детском автокресле в «Шевроле».

– Благодаря детскому креслу малыш получил при столкновении авто незначительные травмы. Его доставили в больницу на машине скорой помощи, – пояснили правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка.

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