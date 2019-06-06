Браконьера-угрелова выследили с помощью дрона

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Общественники помогли госинспекторам вычислить злоумышленника, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сначала помощники-общественники рассказали природоохранникам, что в реке Нарочанке, на границах Вилейского и Мядельского районов, орудуют браконьеры. Тогда госинспекторы отправились к указанному месту и обнаружили в труднодоступных заболоченных угодьях поймы реки на дне три мережи. Нарушителя в тот момент задержать не удалось, его решили вычислить с помощью современных технологий.

– За местом следили с квадрокоптера. Когда браконьера задерживали, он был гидрокостюме, шел к своему «лагерю», а руках держал 8-килограммовый улов – сетчатый мешок с 5 угрями и линем, – пояснили в Госинспекции.

Нарушителем оказался житель Мяделя. Ранее 39-летнего мужчину уже судили за незаконноу рыболовство и добычу исчезающего в Беларуси угря.

Двенадцать лет назад, в 2007 году, за незаконную рыбалку и улов из 40 рыб и 23 угрей нарушитель заплатил штраф в размере 5,5 миллионов недодеминированных белрублей. На сегодняшний день «тарифы» стали намного жестче. Ущерб, нанесенный природе, оценен в 10 тысяч рублей.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.