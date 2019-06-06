2019-06-06T21:36:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Молодечненец отправлял порнографические гифки и фото: думал – женщине, а оказалось – мужчине

Теперь ему грозит тюремный срок
Надежда БУТОВИЧ
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Уголовный срок за распространение порнографических материалов: от 2 до 4 лет заключения.Уголовный срок за распространение порнографических материалов: от 2 до 4 лет заключения.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В милиции стало известно, что 35-летний житель Молодечно оправляет в соцсетях откровенные фото, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Выяснилось, что еще в 2015 году мужчина с личного аккаунта отправил интимное фото незнакомой женщине. Они долго до этого переписывались, и мужчина решил, что «пора». Но незнакомка получив желаемое написала, мол, если не перечислишь деньги, твое достоинство пойдет «гулять» по сети, и первым делом перешлю его твоим друзьям. Молодечненец испугался и удалил страничку, тем более, что фото было не его, а из интернета.

Но ничему хорошему его эта история не научила. Спустя время интернет-ловелас завел новую страничку, а потом – еще одну, и еще одну под другим именем: все для того, чтобы общаться с женщинами. Кроме того интим-фото, отправленного в 2015, он сейчас оставлял на стене странички с вымышленным именем гифки с порнокартинками, которые были в открытом доступе.

– Экспертизы определили распространяемые фигурантом материалы – порнографическими. И то, что фото, например, просто найдено в интернете, не освобождает от ответственности. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит максимально до 4 лет заключения. Меру пресечения для мужчины еще не избирали, ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления, – рассказали правоохранители.

К слову, смогли оперативники вычислить и «даму сердца», которой молодечненец высылал «клубничку». Оказалось, что это был житель Логойска, который таким способ «разводил» доверчивых мужчин сначала на интим-фото, а потом – на деньги. Против него также возбуждено уголовное дело за распространение порнографии.

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