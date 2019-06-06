В Полоцке МАЗ сбил мотоциклиста с пассажиром

Они в тяжелом состоянии в больнице

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Серьезная авария произошла сегодня в Полоцке, сообщают в УВД Витебского облисполкома.

В четверг, 6 июня, примерно в 12.00 часов рядом с домом №57а на улице Зыгина в ДТП попали грузовик и байк «Хонда». За рулем «МАЗа» был 37-летний водитель, который поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу.

В результате столкновения сильные повреждения получили 26-летний мотоциклист и его пассажир – 20-летний молодой человек. Их госпитализировали в больницу Новополоцка.

По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. В ГАИ напоминают, что следуя пункту №67 ПДД при повороте налево или развороте вне перекрестка водители обязаны уступать дорогу встречным ТС и попутному трамваю.

«Комсомолка» ранее сообщала о схожей аварии, которая произошла в Гомеле. Водитель при повороте не уступил дорогу и пострадал 2-летний ребенок-пассажир.