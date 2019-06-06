«Велосипеды Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров»

Пресс-секретарь рассказала, что президент регулярно ездит на велосипеде. В том числе по минскому велотреку

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В субботу, 1 июня, Александр Лукашенко отправился в городской поселок Болбасово Оршанского района. Визит был неофициальный: в поселок президент приехал на велосипеде. Стартовой и финальной точкой заезда была Александрия - малая родина президента. Она в 14 км от Болбасово. В общем велопрогулка президента и его сопровождающих была значительная - около 30 км.

Журналисты портала tut.by выяснили у специалиста отдела продаж велотехники, что за велосипеды у президента и Николая. По его словам Николай выбрал для велопрогулки продукцию марки Canyon, модель из серии Aeroad. На официальном сайте производителя такой велосипед в топовой комплектации стоит 7499 евро.

- Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот на ободных. К слову, ценник стартует от 3,2 тысячи евро, топовая модель стоит 7,5 тысячи, ну, а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, - рассказал эксперт.

Мы уточнили у пресс-секретаря президента, что за велосипеды у Александра Лукашенко.

- Давайте в вопросе о дорогих велосипедах сразу точки над и расставим... Для начала подчеркну особо: на велосипеды, стоимостью которых так заинтересовались некоторые сми, государство не потратило ни копейки, - объяснила Наталья Эйсмонт «Комсомолке». - Это не секрет: велосипеды, о которых идет речь, Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров. Человек, всю жизнь посвятивший велоспорту, член Олимпийской сборной команды СССР, почетный президент Федерации велосипедного спорта России. Делая такие подарки президенту и его сыну, он хотел таким образом приобщить их к этому виду спорта. Надо сказать, у него получилось! Александра Григорьевича можно увидеть и на минском велотреке. Да и в целом тренировки на велосипеде стали регулярными в спортивном графике президента. И еще я отмечу, что эти велосипеды не были единственными, подаренными Игорем Сергеевичем, и большая их часть была передана нашим спортсменам - в национальную сборную.

Велосипеды президенту и Николаю подарил бизнесмен Игорь Макаров. Фото: группа Вконтакте «Народные новости Витебска»

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