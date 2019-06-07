2019-06-07T09:31:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно открыли памятную доску Чеславу Неману

Доска появилась на фасаде бывшего музыкально-педагогического училища, где учился известный музыкант
Евгения ПОПКО
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Мемориальная доска изготовлена из светлого итальянского гранита. Фото: БелТАМемориальная доска изготовлена из светлого итальянского гранита. Фото: БелТА
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В Гродно открыли мемориальную доску в честь известного польского музыканта, композитора и аранжировщика Чеслава Немена, который родился в Щучинском районе. Доска, изготовленная из светлого итальянского гранита, появилась на центральном фасаде бывшего музыкально-педагогического училища, где в 50-х годах учился музыкант. Сейчас здесь находится Гуманитарный колледж ГрГУ им. Янки Купалы, сообщает belta.by.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, маршал Сената Польши Станислав Карчевский и вдова Чеслава Немена Малгожата.

- Приятно, что в Гродно помнят и любят известного музыканта. Сегодня я увидел Неман - это очень красивая река. Неслучайно ее название стало творческим псевдонимом Чеслава Немена, - сказал Станислав Карчевский.

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