Лукашенко сегодня посетит предприятие «Нафтан»

У президента Беларуси состоится рабочая поездка в Витебскую область

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Сегодня президент посетит «Нафтан». Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона, а также города Новополоцка и предприятия «Нафтан», сообщает официальный интернет-портал президента.

Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрит территорию предприятия. Также президент проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с работниками.