В Барановичах спасатели всю ночь тушили пожар на складе мебельной фабрики

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О пожаре в районе мебельной фабрики «Диприз» в Барановичах очевидцы стали сообщать в соцсетях вечером 6 июня. Со стороны предприятия шел густой дым, который был виден издалека. По информации МЧС, спасателей вызвали в 20.49.

Оказалось, что горит склад готовой продукции фабрики. Он представляет собой одноэтажное каркасное здание 1980 года постройки, занимает площадь более 3000 квадратных метров. Товар находился на 6-метровых стеллажах. Из-за пожара возникла угроза обрушения здания.

Привлекли 30 расчетов спасателей. Фото: МЧС

- Незамедлительно были организованы работы по локализации и ликвидации пожара, на месте работало более 30 единиц техники МЧС, - комментируют в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар тушили всю ночь. На подмогу барановичским спасателям приехали пожарные из окрестных пожарно-спасательных частей.

На рассвете пожар продолжали тушить. Фото: МЧС

- Судя по звукам сирен в городе, новые пожарные расчеты все прибывают и прибывают, - писали в соцсетях жители Барановичей.

С огнем удалось справиться только к 8 утра. Склад сгорел, кровля обрушилась. По информации станции скорой помощи в Барановичах, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.