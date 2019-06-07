В Беларуси кто-то выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей

Счастливчик из Могилева - в этом городе была сделана ставка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Вчера, 6 июня, кто-то выиграл в игре "Спортлото 6 из 49" почти 4 миллиона рублей - 3 973 640 рублей. Это 1 миллион 900 тысяч долларов! Абсолютный рекорд за всю историю проведения лотерей и электронных интерактивных игр в стране. Кто же вытянул свой счастливый билет? Известно, что ставка сделана в Могилеве. Счастливыми номерами оказались числа 16, 27, 11, 32, 9, 41.

- Игроку необходимо связаться с компанией "Спорт-пари" и предъявить счастливый чек-прогноз, - говорится на сайте компании.

Кстати, выигрыши в электронных интерактивных играх в соответствии с законодательством не облагаются налогами.