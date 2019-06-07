Лукашенко: «Надо драться, биться за свои рынки»

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Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов высказал недовольство эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом.

Президент вспомнил, как находясь в Украине, он поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские нефтепродукты. Оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Беларуси.

- Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим, - цитирует Лукашенко belta.by.

Напомним, сегодня президент с рабочим визитом в Витебской области. Он посетил предприятие "Нафтан".