Два парня обокрали пасеку, чтобы самим заняться пчеловодством

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В Оршанском районе поймали двоих похитителей ульев. Одному из воришек 19 лет, второму 23. Они несколько раз наведывались на чужую пасеку и утащили ульев общей стоимостью 2000 рублей. Украденное продавать не собирались – хотели сами заняться пчеловодством.

-Идею приобрести ульи 19-летний водитель одного из местных предприятий вынашивал давно, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. – Молодой человек знал, что на продаже меда можно заработать неплохие деньги. Но стартового капитала, чтобы купить ульи и пчелиные семьи, у него не было. Осенью он ходил в лес за грибами и заприметил в одной из малонаселенных деревень пасеку, принадлежащую 70-летнему пенсионеру, и решил похитить ульи оттуда.

Молодой человек поделился сладкой мечтой со своим 23-летним неработающим приятелем. Правда, ему рассказал, что пасека «ничейная» и ульи никому не нужны. Тем не менее за пчелами парни поехали ночью. В первый раз они украли пять домиков, во второй раз – еще три. В нескольких ульях пчел не оказалось. Когда они поехали за пчелами в третий раз, их задержала милиция.

-В отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 ст.205 УК Республики Беларусь, - рассказал Виталий Сапроненко.