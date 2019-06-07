2019-06-07T12:42:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве проведут забег женихов и невест

Мероприятие пройдет 29 июня
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Обязательная атрибутика для женщин - букет цветов!Обязательная атрибутика для женщин - букет цветов!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

29 июня в Могилеве пройдет легкоатлетический забег «Дорога к счастью». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. Побороться за лидерство могут все желающие в возрасте от 16 лет. При этом будет дресс-код! Обязательная атрибутика для мужчин - рубашка (тенниска), галстук или бабочка, для женщин - фата (головной убор) и букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, сообщается на сайте Могилевского областного исполнительного комитета.

Начало забега - в 12.00 от торгового центра «Магнит». Завершится состязание около областной филармонии.

Сертификаты участника получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. А первым трем парам вручат ценные призы. Сбор и регистрация участников - 29 июня с 11.00 до 11.50 на автомобильной стоянке ТЦ «Магнит».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В субботу в Минске не будут продавать алкоголь
Жительница Гродно лишилась 3400 долларов: «Хотела заработать на торгах»
В субботу термометр покажет +30!
Лукашенко: Стратегические предприятия мы продавать не собираемся
Под Гомелем скончалась беременная женщина: СК проводит проверку
Женщина украла у соседки паспорт и набрала по нему кредитов
В Витебске милиционер спас самоубийцу
В Гомельской области нашли более 30 опасных колодцев
Лукашенко - главе «Нафтана»: Ползать на коленях не надо
Два парня обокрали пасеку, чтобы самим заняться пчеловодством
Лукашенко: «Надо драться, биться за свои рынки»
В Беларуси кто-то выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей
В Барановичах спасатели всю ночь тушили пожар на складе мебельной фабрики
Лукашенко сегодня посетит предприятие «Нафтан»
В Гродно открыли памятную доску Чеславу Неману
«Велосипеды Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров»