В Могилеве проведут забег женихов и невест

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29 июня в Могилеве пройдет легкоатлетический забег «Дорога к счастью». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. Побороться за лидерство могут все желающие в возрасте от 16 лет. При этом будет дресс-код! Обязательная атрибутика для мужчин - рубашка (тенниска), галстук или бабочка, для женщин - фата (головной убор) и букет цветов. Кроме того, участники должны будут стартовать и финишировать парами, сообщается на сайте Могилевского областного исполнительного комитета.

Начало забега - в 12.00 от торгового центра «Магнит». Завершится состязание около областной филармонии.

Сертификаты участника получат 300 первых финишеров, преодолевших дистанцию. А первым трем парам вручат ценные призы. Сбор и регистрация участников - 29 июня с 11.00 до 11.50 на автомобильной стоянке ТЦ «Магнит».