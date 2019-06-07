2019-06-07T14:26:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко - главе «Нафтана»: Ползать на коленях не надо

Президент сказал в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в страну грязной нефти
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Президент во время посещения предприятия. Фото: БелТАПрезидент во время посещения предприятия. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

- Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, - обратился президент к гендиректору "Нафтана" Александру Демидову, - для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. (…) Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать.

Александр Лукашенко рассказал, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов.

- Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов, - цитирует президента belta.by.

Напомним, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.

Читайте также: Беларусь и Россия договорились по проблеме с поставками нефти

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В субботу в Минске не будут продавать алкоголь
Жительница Гродно лишилась 3400 долларов: «Хотела заработать на торгах»
В субботу термометр покажет +30!
Лукашенко: Стратегические предприятия мы продавать не собираемся
Под Гомелем скончалась беременная женщина: СК проводит проверку
Женщина украла у соседки паспорт и набрала по нему кредитов
В Витебске милиционер спас самоубийцу
В Гомельской области нашли более 30 опасных колодцев
В Могилеве проведут забег женихов и невест
Два парня обокрали пасеку, чтобы самим заняться пчеловодством
Лукашенко: «Надо драться, биться за свои рынки»
В Беларуси кто-то выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей
В Барановичах спасатели всю ночь тушили пожар на складе мебельной фабрики
Лукашенко сегодня посетит предприятие «Нафтан»
В Гродно открыли памятную доску Чеславу Неману
«Велосипеды Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров»