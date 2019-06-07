Лукашенко - главе «Нафтана»: Ползать на коленях не надо

Президент сказал в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в страну грязной нефти

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- Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, - обратился президент к гендиректору "Нафтана" Александру Демидову, - для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. (…) Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать.

Александр Лукашенко рассказал, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов.

- Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов, - цитирует президента belta.by.

Напомним, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.

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