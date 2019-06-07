В Гомельской области нашли более 30 опасных колодцев

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Как сообщает Следственный комитет, в рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка в водопроводном колодце в Калинковичском районе была обследована улично-дорожная сеть Гомельской области, чтобы выявить водопроводные и технические колодцы, не оборудованные запирающими устройствами.

Так, следователи выявили более 30 потенциально опасных объектов. Было зафиксировано множество колодцев, не оборудованных люками. Обнаружены колодцы, прикрытые досками, автомобильными покрышками и другими предметами, которые можно сместить без особых усилий. Некоторые колодцы заполнены водой, сообщает СК. Причем некоторые опасные колодцы находятся возле учебных заведений.

Так, на стадионе Чечерского лицея находится незакрытая яма, а в Житковичах возле средней школы №3 колодец закрывался "ветхой деревянной конструкцией".

Следователи обратились к местным жителям с просьбой предоставить информацию об опасных колодцах. И в управление СК позвонили неравнодушные люди.