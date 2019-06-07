2019-06-07T14:46:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске милиционер спас самоубийцу

Мужчина хотел спрыгнуть с моста в Западную Двину
Наталья ПАРТОЛИНА
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Сотрудник милиции спас мужчину, который хотел покончить с собой. Фото: УВД Витебского облисполкома.Сотрудник милиции спас мужчину, который хотел покончить с собой. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Лейтенант милиции Денис Лабейко предотвратил попытку самоубийства. Это произошло в Витебске на мосту Блохина. Служебный автомобиль остановился на перекрестке на площади Победы, когда к нему подбежал человек и рассказал, что на мосту молодой человек собирается спрыгнуть.

- Денис Лабейко бросился на помощь. Молодой человек свесился с перил моста. Он не обращал внимания на происходящее вокруг. Лейтенант подошел к нему сзади, обхватил и снял с перил на тротуар. Оказавшись на тротуаре, мужчина очнулся от оцепенения и расплакался, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Свести счеты с жизнью 32-летний житель Витебска пытался из-за личных неурядиц.

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