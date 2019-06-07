2019-06-07T14:47:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина украла у соседки паспорт и набрала по нему кредитов

После того как афера раскрылась, часть денег она вернула в банки
Наталья ПАРТОЛИНА
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По украденному паспорту жительница Шарковщины набрала кредитов.По украденному паспорту жительница Шарковщины набрала кредитов.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Шарковщине районный отдел Следственного комитета разбирается с дамой, которая украла у соседки паспорт. По факту хищения документа возбуждено уголовное дело. Устанавливая обстоятельства, при которых 40-летняя женщина стащила чужой паспорт, следователи обнаружили, что на этом история не закончилась.

Паспорт дама украла еще летом 2018 года, когда была у соседки в гостях. С похищенным документом она обошла несколько витебских банков, пытаясь получить кредиты. Всего женщина хотела взять кредиты на 15 тысяч рублей, но выдали ей только чуть более 6,5 тысячи. Деньги она потратила, а возвращать не собиралась.

После того как правоохранительным органам стало известно о кредитах, частично она долги возместила. Теперь даме придется ответить не только за кражу паспорта, но и за покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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