КП Беларусь
Под Гомелем скончалась беременная женщина: СК проводит проверку
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза
Беременная женщина жила в деревне Михальки, что под Гомелем. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
41-летняя жительница деревни Михальки, что в Гомельской области, умерла дома сегодня примерно в 5 утра. По предварительной информации, произошедшее не носит криминального характера, сообщает belta.by. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что женщина была беременна.
Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти.