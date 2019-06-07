2019-06-07T14:42:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Гомелем скончалась беременная женщина: СК проводит проверку

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза
Евгения ПОПКО
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Беременная женщина жила в деревне Михальки, что под Гомелем. Фото: pixabay.comБеременная женщина жила в деревне Михальки, что под Гомелем. Фото: pixabay.com
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41-летняя жительница деревни Михальки, что в Гомельской области, умерла дома сегодня примерно в 5 утра. По предварительной информации, произошедшее не носит криминального характера, сообщает belta.by. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что женщина была беременна.

Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти.

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