Лукашенко: Стратегические предприятия мы продавать не собираемся

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- Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал и даже не вы, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко рассказал, как в начале его президентства пробовали продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ за 15 миллионов долларов, но он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям.

- Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами, - дополнил президент.

Напомним, сегодня президент с рабочим визитом в Витебской области. Он посетил предприятие "Нафтан".