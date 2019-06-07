2019-06-07T16:05:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Стратегические предприятия мы продавать не собираемся

Александр Лукашенко сказал это на встрече с работниками "Нафтана"
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Президент посетил предприятие "Нафтан". Фото: БелТАПрезидент посетил предприятие "Нафтан". Фото: БелТА
Изменить размер текста:

- Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал и даже не вы, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко рассказал, как в начале его президентства пробовали продать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ за 15 миллионов долларов, но он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям.

- Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами, - дополнил президент.

Напомним, сегодня президент с рабочим визитом в Витебской области. Он посетил предприятие "Нафтан".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В субботу в Минске не будут продавать алкоголь
Жительница Гродно лишилась 3400 долларов: «Хотела заработать на торгах»
В субботу термометр покажет +30!
Под Гомелем скончалась беременная женщина: СК проводит проверку
Женщина украла у соседки паспорт и набрала по нему кредитов
В Витебске милиционер спас самоубийцу
В Гомельской области нашли более 30 опасных колодцев
Лукашенко - главе «Нафтана»: Ползать на коленях не надо
В Могилеве проведут забег женихов и невест
Два парня обокрали пасеку, чтобы самим заняться пчеловодством
Лукашенко: «Надо драться, биться за свои рынки»
В Беларуси кто-то выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей
В Барановичах спасатели всю ночь тушили пожар на складе мебельной фабрики
Лукашенко сегодня посетит предприятие «Нафтан»
В Гродно открыли памятную доску Чеславу Неману
«Велосипеды Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров»