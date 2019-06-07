В субботу термометр покажет +30!

А сегодня синоптики передают оранжевый уровень опасности: грозы, ливни и град

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Завтра в Беларуси будет очень жарко! В Бресте днем от +27 до +29, в Витебске, Гомеле и Могилеве днем от +28 до +30, в Гродно - до +29. Жара и в Минске - здесь обещают до +29. Пройдут и дожди, возможны грозы, сообщает Белгидромет.

А сегодня, 7 июня, до 22.00 в юго-западных и центральных районах страны ожидаются грозы. В Минске грозы будут с 16.00 до 22.00. При грозах местами сильные ливни и шквалистый ветер порывами до 15 - 20 метров в секунду. Где-то выпадет даже град.

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