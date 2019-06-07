2019-06-07T17:15:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Жительница Гродно лишилась 3400 долларов: «Хотела заработать на торгах»

Возбуждено уголовное по статье "мошенничество"
Евгения ПОПКО
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Свои деньги женщине не удалось вернутьСвои деньги женщине не удалось вернутьФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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39-летняя жительница Гродно участвовала в торгах в интернете. Виртуально женщина получала прибыль, а вот в реальности потеряла больше трех тысяч долларов.

Эта история началась в конце 2017 года. С этого времени девушка осуществляла брокерскую деятельность в интернете. Для этого на одном из сайтов она создала личный кабинет и отправляла на него деньги. В общей сумме она перевела 3,4 тысячи долларов. Деньги перечислялись в Сингапур.

Обман вскрылся, когда после участия в торгах белоруска получила прибыль и решила ее обналичить. Но увы, у нее не получилось это сделать. Вход в личный кабинет почему-то был заблокирован, а деньги заморожены. Женщина обратилась в милицию.

- В ходе проведенной проверки установить принадлежность иностранных номеров, с которыми общалась пострадавшая, не представилось возможным. Интернет-сайт, проводивший торги, зарегистрирован на территории США и на официальные запросы не отвечает, - сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В то же время Следственным комитетом возбуждено уголовное по статье мошенничество, совершенное в крупном размере.

Стражи порядка предупреждают: не перечисляйте деньги незнакомым лицам и фирмам. Не верьте в обещания крупного выигрыша. Сайты могут быть созданы мошенниками.

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