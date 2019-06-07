2019-06-07T17:21:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В субботу в Минске не будут продавать алкоголь

Завтра в школах выпускные вечера
Евгения ПОПКО
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Завтра, 8 июня, в Минске не будут продавать спиртные напиткиЗавтра, 8 июня, в Минске не будут продавать спиртные напиткиФото: Архив "КП"
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Завтра, 8 июня, в Минске не будут продавать спиртные напитки. Об этом говорится в решении Мингорисполкома, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Так, с 8 утра 8 июня до 8 утра 9 июня в Минске продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 более процентов) ограничена. Исключение - продажа алкоголя в розлив «на объектах общественного питания» (кафе. - Ред.). Связано такое решение с выпускными вечерами в школах.

Кроме того, в Минске розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется в торговых объектах с 8 утра 8 июня до 8 утра 9 июня.

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