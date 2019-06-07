Погоня ГАИ: пассажир выпрыгнул из авто на ходу, пьяный водитель съехал в кювет

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В минувший четверг, 6 июня, сотрудники ГАИ гнались за пьяным водителем. Благодаря видеорегистратору, который был установлен на служебном авто ГАИ, можно увидеть, каким интересным было это преследование! С выпрыгивающим из авто на ходу пассажиром, повисшим инспектором на двери авто, съездом в кювет, попытками убежать от милиционеров…

А все началось с того, что сотрудники ГАИ обратили внимание на Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Водитель требование сотрудников ГАИ остановиться проигнорировал и резко увеличил скорость. Началось преследование.

- Проехав 500 метров, автолюбитель снизил скорость. На полевой дороге из машины выпрыгнули два пассажира. Пока Volkswagen стоял и из него выбирался с переднего пассажирского сидения мужчина, старший госавтоинспектор майор милиции Дмитрий Городко попытался вытащить ключи из замка зажигания. Однако нетрезвый водитель продолжил движение, сбросив сотрудника ГАИ на ходу, - сообщает УВД Миноблисполкома.

Наряд ДПС продолжил преследование. И примерно через километр водитель съехал в кювет. Мужчина выбрался из машины через открытое окно и попытался скрыться, но ему это сделать не удалось.

Оказалось, что за рулем Volkswagen был 26-летний житель деревни Заречье. Его уже задерживали с погоней 28 мая. Тогда он тоже был нетрезвым. Кроме того, водительского удостоверения молодой человек никогда не получал.

За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ горе-автолюбитель отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. А за свою лихую поездку на него составили пять протоколов (в дополнение к шести за погоню 28 мая). Машину друга конфискуют, а за повторное пьяное вождение в течение года водителю грозит уже уголовная ответственность.