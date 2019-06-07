21-летняя девушка не справилась с управлением, кроссовер съехал в кювет и перевернулся

Девушка не справилась с управлением и машина угодила в кювет. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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О серьезной аварии, которая случилась днем в четверг, 6 июня, в Житковичском районе, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Около 15.00 часов 21-летняя автоледи со стажем вождения меньше одного года ехала по сельской дороге направлением «Морохово-Видошин». Девушка управляла кроссовером «Ниссан Террано», на пассажирском сиденье ехала 41-летняя женщина. В какой-то момент машину повело вправо и молодая водитель не сумела быстро среагировать в данной ситуации. Автомобиль на скорости съехал в правый по направлению движения кювет, где несколько раз перевернулся.

Машина съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

И девушке-водителю, и ее пассажирке потребовалась медицинская помощь. Их с повреждениями различной степени тяжести доставили в ближайшее медучреждение. Сообщается, что обе женщины в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

После аварии и водителя и пассажирку доставили в больницу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

По факту произошедшего ДТП Госавтоинспекцией проводится проверка.