Санэпидемиологи, рассказали, какие водоемы и пляжи в Беларуси – под запретом

Запрет или ограничение на купания введены на 8 пляжах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Санитарно-эпидемиологической службе Беларуси рассказали какие водоемы и пляжи республики не готовы к летнему сезону. Исследования проводились в первую июньскую неделю, с 1 по 7 число, было обследовано 370 рекреационных зон – около 13 процентов из общего числа оказались непригодными для отдыха.

– В 48 зонах рекреации специалисты предъявили замечания по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, связанных с содержанием территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора, раздевалок, общественных туалетов и другие, – пояснили в РРЦГЭиОЗ.

Кроме того, в лабораториях было исследовано более 1000 проб воды, в 77 из которых были обнаружены несоответствия существующим гигиеническим нормативам.

– На данный момент (Прим.: на 6 июня) предложено ограничить купание в 8 зонах рекреации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и полностью запретить купание на двух пляжах. А еще на четырех водоемах – ограничить водный отдых для детей, – уточнили эпидемиологи.

Так в ближайшие дни лучше не ходить с детьми на пляжи на «Каскад – 1», «Каскад – 2» и «Прудковский» в Гомеле, а также городской пляж в Калинковичах Гомельской области.

На Могилевщине следует ограничить купание и детям, и взрослым в зонах отдыха: на пляже Днепра и пляже Гребенковского водохранилища в Могилеве, на Днепре рядом с деревней Полыковичи, на пляже пруда в Вильчицах Могилевского района.

Введен полный запрет на купание в двух местах на Минщине: на «Озере Материнском» и на водоеме агрогородка Дукора в Пуховичском районе.

Выходные 8 и 9 июня в Беларуси обещают быть жаркими: проведи время безопасно и с пользой!