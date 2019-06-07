Бабушка украла для внука электросамокат в Минске

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В Минске набирает обороты служба каршеринга электротранспорта. Но, как оказалось к данной услуге пока не готовы… сами минчане. Кто-то снимает детали с прокатных самокатов, увозит их на дачу, а кто-то даже умудряется подарить чужую вещь, сообщает агентство «Минск – Новости» по информации УВД Мингорисполкома.

Как работает каршеринг самокатов? Берете самокат, катаетесь на нем в разрешенной зоне города, а потом оставляете его там, где вам удобно, отправляя фото, что все хорошо. Все платежи и контакты в пунктах пропуска сведены на нет – процесс проката проходит, отслеживается и оплачивается через специальное приложение в сети.

И вот представьте покатался продвинутый горожанин по городу, оставил самокат у дерева во дворе, да и ушел – по правилам технику потом забирает курьер-оператор или другой прокатчик. Но кто расскажет о такой услуге старушке, которая утром шла на рынок: смотрит, во дворе стоит самокат. Возвращается – опять стоит, видно никому не нужен…

– Так пожилая минчанка совершила кражу. Она рассказала, что решила, что самокат кто-то бросил за ненадобностью и отнесла его в подарок внуку. А к вечеру у нее в гостях была милиция – украденный электросамокат нашли по встроенному GPS-датчику. Пенсионерку сотрудники компании пожалели и не стали писать на ее заявление, – сообщили Тимофей Дорошевич, сотрудник угрозыска столичного ГУВД. – Но вообще, за кражу электросамокатов в Минске возбуждено уже три уголовных дела. Один раз двое мужчин утащили транспорт в подъезд и пытались разблокировать, перерезав провода. Второй эпизод случился, когда злоумышленник увез самокат к себе на дачу за 40 километров от города. И еще был эпизод. Когда мужчина занес в дом самокат, но его также быстро вычислили.

К слову, злоумышленникам грозит не только тюремный срок, но и крупные штрафы – около 500 долларов за электросамокат и еще компенсация поврежденной «умной» навигации, так как практически во всех случаях преступники разрезали или повреждали провода.