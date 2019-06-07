Видеофакт. Гомельские гаишники гонятся за мотоциклистом и никак не могут его догнать

К погоне за 23-летним бесправником подключили все экипажи, и в итоге, конечно, задержали

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«Комсомолка» уже рассказывала о сумасшедшей погоне, которая на днях произошла под Смолевичами. Из машины пьяного водителя на ходу выпрыгивали пассажиры, а потом нарушитель сделал ложную остановку и протащил за собой гаишника.

И вот стало известно об еще одном экш-задержании, которое произошло 5 июня в Гомеле, сообщают в УВД облисполкома. Днем 5 июня сотрудник ГАИ, патрулируя участок, подал знак к остановке мотоциклисту. Байкер однако только увеличил скорость и помчал по городским улицам, скрываясь от погони.

К преследованию подключились все экипажи. Нарушитель, скрываясь от погони, совершал опасные развороты, выезжал на встречку, «проскакивал» перекрестки.

– Поймать мотоциклиста удалось благодаря слаженным действиям не только сотрудников ГАИ, но и других служб, – уточнили в пресс-службе.

Нарушителем оказался 23-летний гомельчанин без водительских прав. Против него составлено шесть административных протоколов, байк изъяли и поместили на штраф-стоянку.