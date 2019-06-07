В Бресте главбух частной фирмы с 2012 года проводила налоговые махинации
После проверки сотрудниками КГК главный бухгалтер одной из брестской частной фирм, специализирующейся на переработке и консервации овощей фруктов, оказался на скамьей подсудимых, сообщает belta.by.
– Работники финмилиции выяснили, что главбух предприятия в период с 2012 по 2015 год осуществлял налоговые махинации, из-за чего в госбюжет не попало свыше 23 тысяч рублей налога на прибыль, – приводят журналисты комментарий Владимира Олесика, замначальника отдела управления Департамента финрасследований КГК по Брестской области.
Также уведомив и директора предприятия, и его зама, главбух около года (Прим. с 2017 по 2018 год) не осуществлял уплату подоходного налога, предоставляя в инспекцию «фальшивые» декларации. Эта афера принесла ему 78,5 тысяч рублей.
Против подозреваемого были возбуждены два уголовных дела. Сообщается, что нанесенный ущерб мужчина уже полностью возместил. Наказание ему определит суд.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»