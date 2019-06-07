2019-06-07T20:58:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте главбух частной фирмы с 2012 года проводила налоговые махинации

Против него возбуждены два уголовных дела
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина возместил весь ущерб, но все равно предстанет перед судом.Мужчина возместил весь ущерб, но все равно предстанет перед судом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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После проверки сотрудниками КГК главный бухгалтер одной из брестской частной фирм, специализирующейся на переработке и консервации овощей фруктов, оказался на скамьей подсудимых, сообщает belta.by.

– Работники финмилиции выяснили, что главбух предприятия в период с 2012 по 2015 год осуществлял налоговые махинации, из-за чего в госбюжет не попало свыше 23 тысяч рублей налога на прибыль, – приводят журналисты комментарий Владимира Олесика, замначальника отдела управления Департамента финрасследований КГК по Брестской области.

Также уведомив и директора предприятия, и его зама, главбух около года (Прим. с 2017 по 2018 год) не осуществлял уплату подоходного налога, предоставляя в инспекцию «фальшивые» декларации. Эта афера принесла ему 78,5 тысяч рублей.

Против подозреваемого были возбуждены два уголовных дела. Сообщается, что нанесенный ущерб мужчина уже полностью возместил. Наказание ему определит суд.

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