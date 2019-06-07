В Осиповичском районе пьяная мать разбила о голову 11-летней дочки кружку

За причинение легких телесных повреждений дочери женщину могут посадить на год. Фото: pixabay.com.

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Инцидент произошел в агрогородке Ясень в Осиповичском районе, сообщают в Генпрокуратуре.

Территориальный РОВД направил в Осиповичскую райпрокуратуру материалы для проверки. Сообщалось, что 1 февраля 2019 года пьяная сельчанка вечером поссорилась со своей дочкой, 2007 года рождения, схватила ее стала трясти, а потом специально швырнула ей в голову керамическую кружку. Девочка отделалась испугом и легкими телесными повреждениями.

– Эта женщина в 2017 году неоднократно привлекалась к административной ответственности за пьяные дебоши. Она злоупотребляет алкоголем и часто конфликтует, – установила прокуратура.

Также известно, что в 2010 году у нее уже отбирали детей: эту девочку, которой тогда было три года, и двух других ребятишек, которым теперь уже больше 18 лет. Тогда ее не лишили родительских прав и после исправления детей вернули.

– После этой ситуации с избиением против сельчанки возбуждено уголовное дело. Оно было передано для расследования в местный отдел СК, а сейчас направлено в райсуд Осиповичей, – пояснили в пресс-службе ведомства.

За умышленное причинение легкого телесного повреждения ей грозит максимально заключение на 1 год.