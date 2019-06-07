2019-06-07T21:53:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белыничском районе охотник-россиянин застрелил беременную тройней косулю

Егерь хотел скрыть это, но в лесу нашли закопанные трупики детенышей
Надежда БУТОВИЧ
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Косулята так и не успели увидеть мир. Фото: gosinspekciya.gov.by.Косулята так и не успели увидеть мир. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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Рейдовой группой Витебской области совместно с Оршанской межрайинспекцией был выявлен факт подделки документов на охоту, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В угодьях Белыничского района егерь повел на охоту россиянина. Мужчине было разрешено застрелить пятерых самцов косули. Так как с 15 мая в Беларуси открылся сезон охоты на взрослых и селекционных косуль мужского пола.

Но во время тура, то ли намерено, то ли случайно, охотник-россиянин выстрелил в беременную косулю. Чтобы скрыть страшный факт они вместе с егерем, проводившим охоттур, на месте разделали животное, достали из утробы косулят, и закопали все в лесу. Затем представитель лесхоза оформил «легальные» документы, мол, во время тура убиты 5 косуль-самцов. Кроме беременной самки охоттурист застрелил еще четырех «оленей».

– Косуля была беременна тройней, и детеныши вот-вот должны были появиться на свет, – рассказали природоохранники.

Подлог обнаружился, когда в лесу были найдены останки животных. Ущерб, нанесенный природе, составил без малого 12300 белорусских рублей – виновные уже возместили эту сумму.

Но и против егеря, и против россиянина все равно заведены уголовные дела. К слову, работник лесхоза в 2016 году уже привлекался к ответственности за незаконную охоту.

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