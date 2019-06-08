КП Беларусь
Сегодня в минских магазинах вы не купите алкоголь
Его запретили из-за выпускных
Фото: pixabay.com
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Из-за проведения выпускных в школах 8 июня продажу алкоголя в Минске запретили. Об этом сообщила Белта со ссылкой на решение Мингорисполкома №1247 от 25 апреля 2019 года.
Алкоголь с содержанием этилового спирта более 7% не будут продавать с 8 утра 8 июня до 8 утра 9 на всей территории Минска. Но и алкоголь менее 7% крепости в магазинах продавать тоже не будут. В общем, переведя решение Мингорисполкома на понятный язык, никакого алкоголя в магазинах на целые сутки.
При этом в кафе, барах и ресторанах все равно можно будет выпить любой алкоголь в розлив.