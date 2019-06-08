В Витебске на мосту милиционер спас самоубийцу

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7 июня к служебному автомобилю работника милиции подбежал взволнованный очевидец и указал в сторону моста Блохина. Там на перилах балансировал молодой парень. Милиционер бросился на помощь.

- Мужчина свесился с перил моста и мог в любую секунду оказаться внизу на мелководье, – рассказал vitebsk.mvd.gov.by офицер милиции Денис Лабейко. - Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, поэтому я смог сразу подойти к нему сзади и, обхватив его, снял с перил на тротуар. Чувствовалось, что для храбрости он выпил и, уже сидя на тротуаре, словно очнувшись от оцепенения, расплакался.

Несостоявшегося самоубийцу доставили в отдел милиции, а затем передали медикам. На отчаянный шаг 32-летнего мужчину толкнули личные мотивы.