Александр Лукашенко поздравил Елизавету II с Днем рождения Королевы

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Сегодня у англичан национальный праздник — День рождения Королевы. Но Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Дело в том, что официальный день рождения монарха Соединённого королевства и Содружества лишь символизирует день рождения правителя. Настоящие даты редко совпадают.

- Ваши богатый жизненный опыт, умение охватывать широкий круг дел способствуют сохранению престижа и популярности британской монархии, которая играет важную роль в истории и культуре Великобритании, - говорится в поздравлении. - Очень рассчитываю на продолжение продуктивного диалога с членами королевской семьи с целью обсуждения актуальных вопросов в торговой, образовательной, научной и культурной отраслях, - сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят достигнутые за последние годы положительные результаты в развитии двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимопонимании.

- Мы также искренне благодарны многочисленным британским семьям и общественным организациям, которые своей гуманитарной деятельностью способствуют укреплению межгосударственных и человеческих контактов, - добавил президент.

Александр Лукашенко пожелал Елизавете II здоровья, долгих лет жизни и успехов, а жителям Соединенного Королевства - мира и благополучия.