2019-06-08T12:41:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Мощный взрыв прогремел на деревообрабатывающем заводе в Гродненской области

К счастью, никто не пострадал
Алла Белуга
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Фото с места происшествия. Источник: grodno.mchs.gov.byФото с места происшествия. Источник: grodno.mchs.gov.by
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7 июня в 23:38 спасателям сообщили о сильном взрыве газа на территории завода Мостовдрев в городе Мосты Гродненской области. Последующего возгорания не произошло. В результате одноэтажное строение разрушено, но пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается, рассказали в региональном управлении МЧС.

ОАО «Мостовдрев» работает в Беларуси уже 87 лет. За эти годы оно прошло непростой путь от завода по производству авиационной фанеры до одного из крупнейших предприятий в деревообрабатывающей отрасли страны, сообщает сайт предприятия.

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