Сегодня сборная Беларуси по футболу сыграет с Германией

Отборочный турнир Евро-2020 белорусы начали очень неудачно, но тренер полон оптимизма. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра в «Борисов-Арене» начнется в 21.45

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Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня отборочный матч чемпионата Европы против команды Германии. Игру на поле "Борисов-Арены" будет судить бригада сербских арбитров, сообщает Белта.

Фаворитом встречи 8 июня считают немецких футболистов, но при этом единственный матч с командой Германии белорусы провели сыграли вничью в товарищеском поединке в мае 2008 года в Кайзерслаутерне - 2:2. Тогда сборную Беларуси возглавлял немец Бернд Штанге.

Отборочный турнир Евро-2020 белорусские футболисты начали крайне неудачно, потерпев два гостевых поражения: от голландцев - 0:4 и североирландцев - 1:2. Нынешний главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко перед сегодняшней игрой отметил, что он оптимист и надеется на лучшее.

Сегодняшняя игра в Борисове начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".