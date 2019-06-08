Прогноз погоды на завтра, 9 июня: жара, грозы и туман

Возможно, нас ждет не только самый жаркий апрель за 75 лет, но и самое жаркое лето. Фото: Таисия САВИНА

В воскресенье ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Беларуси 9 июня ожидаются грозы при жаре до 31 градуса тепла. Об этом сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью по западной части страны, а днем практически по всей территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем будет 23-28, по юго-востоку ожидается до 31 градуса.

Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, а при грозах - порывы до 15-18 м/с.